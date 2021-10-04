Antalya'da kızının vasiyeti hayatını değiştirdi! İlk kez denedi ve başardı: Her şeyden koptum
ANTALYA'da yaşayan 42 yaşındaki 2 çocuk annesi Yeliz Güllü'nün hayatı 3 ay önce vefat eden 12 yaşındaki kızının vasiyetiyle değişti.
Milli sporcu Yeliz Güllü, 1.5 yaşında geçirdiği çocuk felcinin ardından koltuk değneklerine mahkum oldu. Engeline rağmen hayata pozitif bakan Güllü, evlendi ve ikiz kızları ve bir oğlu dünyaya geldi.
Koltuk değnekleriyle gündelik işlerini halleden Güllü’ye sporcu bir arkadaşı, "Neden tekerlekli sandalye ile dans etmiyorsun" dedi. Arkadaşının telkini ile tekerlekli sandalyeye ilk kez oturan Güllü, bir daha kalkmadı.
Sandalye üzerinde istediği tüm hareketleri yapabilen ve paten yapar gibi özgür olan Yeliz Güllü’nün hayatı ikiz kızlarından 12 yaşındaki Senanur’un rahatsızlığıyla değişti.
Kızının geçtiğimiz eylül ayında beyin tümörüne yakalandığını öğrenen Güllü, her şeyden elini ayağını çekti.