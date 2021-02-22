Antalya'da 'kızına tecavüz ediyorum' deyip hayatını kararttı ! Şartları ihlal edince...

Ardından kadını otomobiliyle marangoz atölyesine götürdü. Burada kadını dövmeyi sürdüren Murat Kaya, Çiğdem Yaylak'a cinsel saldırıda bulundu. Cep telefonu ile annesi Hülya Baran'ı arayan Çiğdem Yaylak, "Anne ben ölüyorum. Oğluma iyi bak" dedikten sonra Murat K. müdahale ederek, telefonu elinden aldı ve kadına cinsel saldırıda bulundu. Anne Hülya Baran'ın ısrarlı aramaları sonrası telefonu açan Murat K., "Kızına şu an tecavüz ediyorum" dedikten sonra telefonu kapattı. Kaya, daha sonra aracına aldığı Çiğdem Yaylak'ı bilmediği bir yerde bırakarak ayrıldı.