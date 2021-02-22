Antalya'da 'kızına tecavüz ediyorum' deyip hayatını kararttı ! Şartları ihlal edince...
ANTALYA'da Çiğdem Yaylak'ın telefonla arayan annesine 'kızına tecavüz diyorum' diyen ve genç kadının olayın travmasıyla intihara teşebbüs ederek yüzde 99,9 engelli kalmasına neden olan Murat K. hakkında yeni gelişme yaşandı.
30 Eylül 2019'da Antalya'da eğlence merkezinde çalışan bir çocuk annesi Çiğdem Yaylak, iş bitimi patronunun söylemesi üzerine Murat Kaya isimli müşterinin aracına binerek taksi durağına bırakılmak üzere yola çıktı. Durağa gelindiğinde Murat Kaya, araçtan inmesine izin vermediği Çiğdem Yaylak'ı dövdü.
Ardından kadını otomobiliyle marangoz atölyesine götürdü. Burada kadını dövmeyi sürdüren Murat Kaya, Çiğdem Yaylak'a cinsel saldırıda bulundu. Cep telefonu ile annesi Hülya Baran'ı arayan Çiğdem Yaylak, "Anne ben ölüyorum. Oğluma iyi bak" dedikten sonra Murat K. müdahale ederek, telefonu elinden aldı ve kadına cinsel saldırıda bulundu. Anne Hülya Baran'ın ısrarlı aramaları sonrası telefonu açan Murat K., "Kızına şu an tecavüz ediyorum" dedikten sonra telefonu kapattı. Kaya, daha sonra aracına aldığı Çiğdem Yaylak'ı bilmediği bir yerde bırakarak ayrıldı.
İddiaları kabul etmedi: Polise giden Çiğdem Yaylak şikayetçi olurken, gözaltına alınan Murat Kaya ile kadına zorla uyuşturucu madde kullandırdığı öne sürülen G.K., iddiaları kabul etmedi. Olay anına ilişkin iş yeri güvenlik kameralarını inceleyen Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın gerçekleştiği tarih ve saat aralığını gösteren kamera kayıtlarının silindiğini tespit etti.
Kamera kayıtları kurtarıldı: Veri kurtarma uzmanlarının yaptığı çalışma sonunda olay anına ilişkin bir kısım kamera kayıtları kurtarıldı. Murat Kaya ile G.K., çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.