Antalya'da inanılmaz anlar! Fırtına kadını alıp savurdu 60 metre uzaktaki balkonda balık bulundu

Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fırtınanın etkisi ile Konyaaltı Caddesi'ndeki sahil şeridi, dev dalgalara teslim oldu. Boyu zaman zaman 10 metreyi aşan dalgalar, sahil şeridini adeta döverken dalgaları izlemeye gelen bir kadın dalganın etkisiyle yola savruldu. Sahilden 60 metre uzaktaki evin balkonunda ise balık bulundu...