Antalya'da inanılmaz anlar! Fırtına kadını alıp savurdu 60 metre uzaktaki balkonda balık bulundu
ANTALYA'da fırtına hayatı felç etti. İnanılmaz görüntülerin yaşandığı kentte hayat durma noktasına geldi. Fırtına sahildeki bir kadını alıp havaya fırlatırken, sahilden 60 metre uzaktaki evin balkonuna da balık uçtu... İşte İnanılmaz görüntüler...
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fırtınanın etkisi ile Konyaaltı Caddesi'ndeki sahil şeridi, dev dalgalara teslim oldu. Boyu zaman zaman 10 metreyi aşan dalgalar, sahil şeridini adeta döverken dalgaları izlemeye gelen bir kadın dalganın etkisiyle yola savruldu. Sahilden 60 metre uzaktaki evin balkonunda ise balık bulundu...
Konyaaltı Caddesi'ndeki sahil şeridi, dev dalgalara teslim oldu. Boyu zaman zaman 10 metreyi aşan dalgalar, sahil şeridini dövdü. Dalgalar, yürüyüş bandı üzerinde denize yakın olan noktada ana yola kadar ulaştı.
Yağmurun ve fırtınanın dinmesiyle birlikte Antalyalılar dev dalgalarla fotoğraf çekmek için bölgeye geldi. Vatandaşlar ıslanmayı göze alıp dalgalar eşliğinde selfie çekti.
Bazıları duvarı aşan dalgaların etkisiyle yere düştü. Bir kadın dalgaların etkisiyle ayakları yerden kesilince yere yuvalandı.