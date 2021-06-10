Antalya'da içme suyuna çöp karıştı görüntüler felaket

Prof. Dr. Gökoğlu, gölet dibinden çıkardıkları çöpleri görünce çok şaşırdığını söyledi. İçme suyu kaynaklarının bu denli kirletilmesinin gelecekte faciayla sonuçlanacağını anlatan Gökoğlu, “Kırkgöz yıllar önce pırıl pırıl suyuyla Antalya'nın içme suyunu destekleyen ana depolardan biriydi. Şimdi de ana depo fakat kirletilmiş ve kirletilmeye devam ediliyor. Bu ve buralara benzer yerlere özel ilgi göstermeliyiz" dedi.