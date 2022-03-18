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Antalya'da her şey uyurken oldu! Dünyası başına yıkıldı: Gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da her şey uyurken oldu! Dünyası başına yıkıldı: Gözyaşlarına boğuldu

ANTALYA’da henüz yeni evlenen Ayfer-Adem Sağlam çiftinin evi, alev alev yandı

Antalya'da her şey uyurken oldu! Dünyası başına yıkıldı: Gözyaşlarına boğuldu

Yangın, 11.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi 2281 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın zemin katında Ayfer - Adem Sağlam çiftine ait dairede yaşandı. 

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Antalya'da her şey uyurken oldu! Dünyası başına yıkıldı: Gözyaşlarına boğuldu

Edinilen bilgiye göre, yeni evlenen Sağlam çiftinin, henüz yeni taşındıkları evde bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. 

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Antalya'da her şey uyurken oldu! Dünyası başına yıkıldı: Gözyaşlarına boğuldu

Sağlam çifti ile apartman sakinleri yangına müdahale etmek istese de, alevler bir anda evi sardı. 

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Antalya'da her şey uyurken oldu! Dünyası başına yıkıldı: Gözyaşlarına boğuldu

Apartmandakileri sokağa döken yangının, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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