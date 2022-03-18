Antalya'da her şey uyurken oldu! Dünyası başına yıkıldı: Gözyaşlarına boğuldu
ANTALYA’da henüz yeni evlenen Ayfer-Adem Sağlam çiftinin evi, alev alev yandı
Yangın, 11.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi 2281 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın zemin katında Ayfer - Adem Sağlam çiftine ait dairede yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, yeni evlenen Sağlam çiftinin, henüz yeni taşındıkları evde bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.
Sağlam çifti ile apartman sakinleri yangına müdahale etmek istese de, alevler bir anda evi sardı.
Apartmandakileri sokağa döken yangının, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.