Antalya'da her şey çay içerken oldu sinir krizi geçirdi! Gözyaşları sel oldu: Ben anayım
ANTALYA’da evin içinde boğazına ekmek bıçağı dayayarak intihar teşebbüsünde bulunan genç adam, anne ve babasını gözyaşlarına boğdu.
Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Baraj Mahallesi 5806 Sokak üzerinde tek katlı müstakil evde yaşandı.
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Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Yusuf A. (24), anne ve babası evin önünde çay içerken bir anda sinir krizi geçirdi.
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Ailesini yanına yanaştırmayan Yusuf A., mutfaktan aldığı ekmek bıçağını boğazına dayayarak intihara teşebbüs etti.
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Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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