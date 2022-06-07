Antalya'da hamile kadın takside doğurdu! Hemşire ve ebe taksiye girip...
ANTALYA’da hamile kadın, bindiği takside hastane önünde doğum yaptı. ‘Melek Ayşe‘ adı verilen bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi’nde yaşayan 31 yaşındaki hamile Samara Satılmış, sabah sancısı artanca hastaneye gitmek için eşi Burak Satılmış (37) ile taksiye bindi. Özel bir hastaneye doğru yola çıkan kadının sancıları yolda şiddetlendi ve doğum başladı.
Hastaneye ulaştırılan kadının doğumu, taksiden indirilmesinin tehlikeli olabileceği için ebe ve hemşireler tarafından araçta gerçekleşti. Bebeğe 'Melek Ayşe' ismi verildi.
"Sancı çekerim" diyordum, öyle olmadı
Anne Kırgızistan uyruklu Türk vatandaşı Samara Satılmış, kendisini hastaneye yetiştiren taksici Veysel Vernez’e teşekkür ederek, “Doğum olmadan kızıma sürekli maaş günü için sabretmesini söylüyordum. Hastaneye kadar geldik ama içeri giremedik. Taksi içinde doğum yapmak zorunda kaldım. Acı çekiyordum o an. Şu an çok heyecanlıyım. Ben şok oldum."
"Takside doğum yapacağımı hiç tahmin etmemiştim. Taksiden hastaneye beni almaya çalıştılar ama olmadı. O zaman zaten bebeğim görünmüştü. Anlık bir olay oldu. 2-3 saat sancı çekeceğimi düşünüyordum maalesef öyle olmadı” diye konuştu.