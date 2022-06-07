Antalya'da hamile kadın takside doğurdu! Hemşire ve ebe taksiye girip...

"Sancı çekerim" diyordum, öyle olmadı

Anne Kırgızistan uyruklu Türk vatandaşı Samara Satılmış, kendisini hastaneye yetiştiren taksici Veysel Vernez’e teşekkür ederek, “Doğum olmadan kızıma sürekli maaş günü için sabretmesini söylüyordum. Hastaneye kadar geldik ama içeri giremedik. Taksi içinde doğum yapmak zorunda kaldım. Acı çekiyordum o an. Şu an çok heyecanlıyım. Ben şok oldum."