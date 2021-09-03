Antalya'da hamile eşinin attığı videoyla şok oldu! Eve zorla girip kabusu yaşattılar

Şikayetçi oldu

Mahkeme kararı ile eve girebileceğini iddia eden Pınar Kırmızı ve annesinden ise evde kiracı olarak oturan Mustafa Kırmızı, 11 haftalık eşi ve evin yeni sahibi şikayetçi oldu. Mustafa Kırmızı, hamile eşine sarılarak onu sakinleştirmeye ve teselli etmeye çalıştı.