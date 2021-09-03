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Antalya'da hamile eşinin attığı videoyla şok oldu! Eve zorla girip kabusu yaşattılar

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da hamile eşinin attığı videoyla şok oldu! Eve zorla girip kabusu yaşattılar

ANTALYA'da Ukrayna vatandaşı 11 haftalık hamile eşinin attığı videoyla şok olan Mustafa Kırmızı eve gelince neye uğradığını şaşırdı.

Antalya'da hamile eşinin attığı videoyla şok oldu! Eve zorla girip kabusu yaşattılar

Olay, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi’nde gerçekleşti. Pınar Kırmızı ve Mehmet Çağlar Kırmızı, boşanma aşamasında oldukları için yaşadıkları evi boşaltma kararı aldı. Mehmet Çağlar Kırmızı, bir süre sonra eski eşi ile birlikte yaşadıkları evi sattı. 

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Antalya'da hamile eşinin attığı videoyla şok oldu! Eve zorla girip kabusu yaşattılar

Yaklaşık 6 aydır boş olan evi 3 ay önce Mehmet Çağlar Kırmızı’nın erkek kardeşi Mustafa Kırmızı kiraladı. Bu sabah saatlerinde ise Mustafa Kırmızı’nın 11 haftalık hamile eşi Ukrayna vatandaşı Oksana Rohomova, evin kapısının zorlandığını belirterek Kırmızı’ya video gönderdi.

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Antalya'da hamile eşinin attığı videoyla şok oldu! Eve zorla girip kabusu yaşattılar

Çilingir zoruyla eve girildi
Videoyu gören Mustafa Kırmızı, motoruna binerek eve geldi. Eve geldiğinde ise ağabeyinin boşanma aşamasında olduğu eşini ve annesini gördü. Çilingir zoruyla eve girildiğini gören Mustafa Kırmızı telaşlanarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları karakola yönlendirdi.

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Antalya'da hamile eşinin attığı videoyla şok oldu! Eve zorla girip kabusu yaşattılar

Şikayetçi oldu
 Mahkeme kararı ile eve girebileceğini iddia eden Pınar Kırmızı ve annesinden ise evde kiracı olarak oturan Mustafa Kırmızı, 11 haftalık eşi ve evin yeni sahibi şikayetçi oldu. Mustafa Kırmızı, hamile eşine sarılarak onu sakinleştirmeye ve teselli etmeye çalıştı.

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