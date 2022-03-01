Antalya'da haberi alan akın etti! izlemek için ip gibi sıraya dizildiler: Pes dedirten görüntüler...
ANTALYA'da metruk 4 katlı binanın bahçe kısmında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Ceset üzerindeki çalışmaları merak eden vatandaşların ip gibi dizilerek olanları izlemesi dikkatlerden kaçmadı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 96 Sokak üzerinde bulunan metruk 4 katlı binanın önünde saat 15.00 sıralarında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, binanın önünde Mehmet Onur Ölmez'i (42) hareketsiz gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
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İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
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Olay yeri inceme ekipleri ise delil çalışması gerçekleştirdi.
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