Antalya'da güzellik salonu ilanı hayatının şokunu yaşattı! Yüzünü yaktılar
ANTALYA'da iş kadını Aslı İlhan, sosyal medyadan gördüğü ilan üzerine güzellik salonuna gitti. Burada cilt toparlama işlemi yaptırmak isteyen İlhan'a yanlış tedavi uygulandı. Yüzünde yanıklar oluşan İlhan, şimdi 9 ay beklemek zorunda.
Antalya’da yaşayan 42 yaşındaki 1 çocuk annesi Aslı İlhan, 4 ay önce sosyal medya sayfasından bir güzellik salonu sayfasının reklamını gördü. Bu sayfadaki fotoğrafları inceleyen ve reklama aldanan genç kadın, cilt toparlama operasyonu yaptırmak için bu salonlardan birinin yolunu tuttu.
Burada yanlış uygulanan işlem sonucu İlhan’ın yüzünde yanıklar oluştu ve su topladı. Bunun ardından İlhan’ın yüzünün iyileşmesi için 1.5 aylık bir süreç başladı.
Başka salona gitti ama...
Fakat yüzünde iyileşme olmayan ve salon tarafından sürekli ürün kullanmaya yönlendirilen Aslı İlhan, daha sonra tavsiye üzerine başka bir salona gitti. Burada da diğer yerden kalan lekeler için tedavi yapıldı.
Genç kadının yüzünü bu yer, ilk gittiği yerden daha kötü bir hale getirdi. İki salondan da mağdur olan İlhan, güzelleşmek için gittiği salonda yüzü daha kötü hale gelince verdiği ücretlerin geri ödenmesini istedi.