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Antalya'da güneşi gören plaja koştu! Koronavirüs yine unutuldu

İhlas Haber Ajansı

Tüm yurdu kara kış etkisi altına alırken, turizm kenti Antalya’da güneşi görenlerin adresi sahil ve parklar oldu.

Ülke genelinde soğuk ve yağışlı bir hava etkili olurken Antalya’da güneşli hava etkisini sürdürdü. Hava sıcaklığının 20 dereceye yaklaştığı kentte güneşli havayı fırsat bilenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Yaz döneminde yüzmek isteyenlerin adresi olan sahil, kış döneminde ise yürüyüş yapan ve manzara izlemek isteyenlerin adresi konumuna geldi. 

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Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma saatleri belirlenen çocuklar ve ailelerinin sahil bandında yoğunlukta olduğu görüldü. Yazdan kalma bir günün yaşandığı kentte bazı yerli ve yabancı turistler ise denize girdi.

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Beydağları’nın kar manzarasında Akdeniz’e kulaç atan turistler, uzun süre deniz keyfi yaptı. Antalyalılar ise kıyı şeridine inip, çay ve kahve içti sohbet etti.

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Sahile yüzmeye gelen Ümit Ergi ‘Antalya’nın vazgeçilmez, bulunmaz bir şehir olduğunu düşünüyorum, Antalaya’ya gelsinler, gezsinler, görsünler onlarında çok seveceklerine eminim’ dedi.

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