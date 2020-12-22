Antalya'da güneşi gören plaja koştu! Koronavirüs yine unutuldu

Ülke genelinde soğuk ve yağışlı bir hava etkili olurken Antalya’da güneşli hava etkisini sürdürdü. Hava sıcaklığının 20 dereceye yaklaştığı kentte güneşli havayı fırsat bilenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Yaz döneminde yüzmek isteyenlerin adresi olan sahil, kış döneminde ise yürüyüş yapan ve manzara izlemek isteyenlerin adresi konumuna geldi.