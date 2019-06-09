Antalya'da feci son! Denizde boğuldu, bisikletiyle beraber morga götürüldü
ANTALYA'da 26 yaşındaki Deniz Çapşek serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Talihsiz gencin cansız bedeni, bisikletiyle birlikte cenaze aracına konuldu.
Olay, Konyaaltı Beach Park'ta saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Denize girenler, açıkta su üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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Bölgeye deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Açıktan bota alınan kişinin, öldüğü belirlendi.
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Deniz Çapşek olduğu belirlenen kişinin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri tarafından sahile çıkarıldı.
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Olayı gören Aynur Aslan, Çapşek'in bisikletiyle sahile geldiğini ve sonra denize girip boğulduğunu anlattı.
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