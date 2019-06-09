Antalya'da feci son! Denizde boğuldu, bisikletiyle beraber morga götürüldü

Antalya'da feci son! Denizde boğuldu, bisikletiyle beraber morga götürüldü

ANTALYA'da 26 yaşındaki Deniz Çapşek serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Talihsiz gencin cansız bedeni, bisikletiyle birlikte cenaze aracına konuldu.

Antalya'da feci son! Denizde boğuldu, bisikletiyle beraber morga götürüldü - Sayfa 1

Olay, Konyaaltı Beach Park'ta saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Denize girenler, açıkta su üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

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Antalya'da feci son! Denizde boğuldu, bisikletiyle beraber morga götürüldü - Sayfa 2

Bölgeye deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Açıktan bota alınan kişinin, öldüğü belirlendi.

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Antalya'da feci son! Denizde boğuldu, bisikletiyle beraber morga götürüldü - Sayfa 3

Deniz Çapşek olduğu belirlenen kişinin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri tarafından sahile çıkarıldı. 

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Antalya'da feci son! Denizde boğuldu, bisikletiyle beraber morga götürüldü - Sayfa 4

Olayı gören Aynur Aslan, Çapşek'in bisikletiyle sahile geldiğini ve sonra denize girip boğulduğunu anlattı.

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