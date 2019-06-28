Antalya'da falezlere düşen adamı kurtarmak için ekipler seferber oldu
İhlas Haber Ajansı
ANTALYA'da 53 yaşındaki adam 25 metre yükseklikteki falezlerden aşağı düştü.
Antalya’da 25 metrelik falezlerden toprak zemine düşen şahsı kurtarmak için ekipler ve vatandaşlar seferber oldu.
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Falezlerden sedye yardımıyla çıkarılan şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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Olay, Konyaaltı Caddesi Varyant seyir terasında saat 17.00 sıralarında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, sırt çantasıyla seyir terasına gelen C.A. (53) isimli şahıs burada karnının doyurduktan sonra alkol almaya başladı.
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