Antalya'da falezlere düşen adamı kurtarmak için ekipler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da falezlere düşen adamı kurtarmak için ekipler seferber oldu

ANTALYA'da 53 yaşındaki adam 25 metre yükseklikteki falezlerden aşağı düştü. 

Antalya'da falezlere düşen adamı kurtarmak için ekipler seferber oldu - Sayfa 1

Antalya’da 25 metrelik falezlerden toprak zemine düşen şahsı kurtarmak için ekipler ve vatandaşlar seferber oldu. 

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Antalya'da falezlere düşen adamı kurtarmak için ekipler seferber oldu - Sayfa 2

Falezlerden sedye yardımıyla çıkarılan şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 

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Antalya'da falezlere düşen adamı kurtarmak için ekipler seferber oldu - Sayfa 3

Olay, Konyaaltı Caddesi Varyant seyir terasında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 

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Antalya'da falezlere düşen adamı kurtarmak için ekipler seferber oldu - Sayfa 4

Edinilen bilgiye göre, sırt çantasıyla seyir terasına gelen C.A. (53) isimli şahıs burada karnının doyurduktan sonra alkol almaya başladı. 

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