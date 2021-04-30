Antalya'da evlilik teklifi sonrası hayatının hatasını yaptı: Keşke yapmasaydık
ANTALYA'da kız arkadaşına evlilik teklifi yaptıktan sonra hayatı kararan İsmail Göksu "Keşke yapmasaydık" dedi.
Antalya’nın Serik ilçesinde kız arkadaşına yaptığı driftli evlilik teklifi sonrası 78 bin lira ceza yiyen İsmail Göksu her şeye rağmen Gözde Yıldırım ile dünya evine girdi. Çiftin bu yaşadıkları mutlu günlerin ardından gelen ceza kâğıtlarıyla sevinçleri yarım kaldı.
İsmail Göksu, geçtiğimiz Ocak ayında uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Gözde Yıldırım’a okulun bahçesinde meşale ve konfetiler arasında diz çökerek evlilik teklifinde bulundu. Bu sırada, bir otomobil ise çiftin etrafında drift atmaya başladı.
Maske ve sosyal mesafenin olmadığı etkinlikte, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Çandır Mahallesi’ndeki ortaokul önünde gerçekleştiğini belirlenen etkinlik sonrası 1 sürücüye driftten, 1 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 22 kişiye ise koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 78 bin 137 lira para cezası kesildi.