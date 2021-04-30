Antalya’nın Serik ilçesinde kız arkadaşına yaptığı driftli evlilik teklifi sonrası 78 bin lira ceza yiyen İsmail Göksu her şeye rağmen Gözde Yıldırım ile dünya evine girdi. Çiftin bu yaşadıkları mutlu günlerin ardından gelen ceza kâğıtlarıyla sevinçleri yarım kaldı.