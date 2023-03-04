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Antalya'da ekipleri alarma geçiren olay: Dev yük gemisi yan yattı!

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Antalya'da ekipleri alarma geçiren olay: Dev yük gemisi yan yattı!

ANTALYA açıklarındaki ahşap taşıyan yük gemisi, yüklerin kayması nedeniyle yana doğru yattı, mürettebat güvenlik tedbiri olarak can yeleklerini giyip geminin arka kısmında toplandı. Geminin kontrollü bir şekilde limana alınması planlanıyor.

Antalya'da ekipleri alarma geçiren olay: Dev yük gemisi yan yattı!

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Antalya Körfezi’ne geldiği öğrenilen gemide yük kayması yaşandı.

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Antalya'da ekipleri alarma geçiren olay: Dev yük gemisi yan yattı!

Ahşap taşıdığı öğrenilen gemi bir anda sağa doğru yatarken, mürettebat güvenlik amacıyla can yeleklerini giyip geminin arka tarafına toplandı.

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Antalya'da ekipleri alarma geçiren olay: Dev yük gemisi yan yattı!

Konyaaltı Sahili’ne yaklaşık 6,2 km uzaklıkta bulunan geminin yana doğru yattığı ihbarını alan deniz polisi ekipleri, bir bot çıkartarak incelemede bulundu.

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Antalya'da ekipleri alarma geçiren olay: Dev yük gemisi yan yattı!

Şuana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığı geminin kontrollü bir şekilde limana alınması planlanıyor.

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