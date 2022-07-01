Antalya'da dünyaca ünlü sahilde şaşkına çeviren görüntü! İlk bakan ne olduğunu anlamadı
ANTALYA'dan son gelen haber şaşkına çevirdi. Gündüz binlerce yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili geceleri sıcaktan bunalan vatandaşların uyku mekanı oluyor. İşte o şaşırtan görüntüler...
Yüksek nem ve aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor. Bazı vatandaşlar sahile çadır kurarken bazıları da deniz havlusu ya da battaniye üzerinde uyuyor.
Termometrelerin zaman zaman 40 dereceyi gösterdiği Antalya’da sahiller yüksek nem ve sıcaktan bunalan vatandaşların uğrak noktası haline geldi.
Havaların ısınması ile evlerde uyuyamayan vatandaşlar, geceden denize girip ardından sahilde uyumayı tercih ediyorlar.
Sabahın erken saatlerinde gün doğumu ile birlikte uyanan vatandaşlar gözlerini açar açmaz denize giriyor.