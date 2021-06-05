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Antalya'da diş beyazlatmak istedi! Delirten hastalığa yakalandı 32 dişini çektirdi

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da diş beyazlatmak istedi! Delirten hastalığa yakalandı 32 dişini çektirdi

ANTALYA'da yaşayan 42 yaşındaki Sunay Öztürk diş beyazlatmak için girdiği operasyon hayatını kararttı.

Antalya'da diş beyazlatmak istedi! Delirten hastalığa yakalandı 32 dişini çektirdi

Antalya'da yaşayan Sunay Öztürk (42), yaklaşık 2, 5 yıl önce dişlerini beyazlatmak istedi. 20 dişi kaplama için kesildi. Ancak bu sırada dayanılmaz ağrılar çekti.

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Antalya'da diş beyazlatmak istedi! Delirten hastalığa yakalandı 32 dişini çektirdi

İlaçlara rağmen ağrıları dinmedi. Acıdan kurtulmak için 1.5 ayda 32 dişini birden çektirdi. Buna rağmen ağrıları kesilmedi. 

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Antalya'da diş beyazlatmak istedi! Delirten hastalığa yakalandı 32 dişini çektirdi

Öztürk, beyin ve sinir cerrahına gitti. 'Delirten hastalık' diye tabir edilen 'trigeminal nevralji' hastalığına yakalandığını öğrendi.

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Antalya'da diş beyazlatmak istedi! Delirten hastalığa yakalandı 32 dişini çektirdi

Ameliyatla ağrı bulunan bölgelerdeki sinirleri kesildi. Ancak iyileşemeyen Öztürk'ün imdadına Sağlık Bakanlığı yetişti. 

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