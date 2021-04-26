Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk hava hakim olurken, Alanya'da ise güneşi fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı. Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 19, nem oranının yüzde 70 ölçüldüğü ilçede tatilciler, dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarına gelerek denize girdi.