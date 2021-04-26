Antalya'da denizde gören şaşkına döndü herkes telefona sarıldı: İnsanlar kahkaha atmaya başladı
ANTALYA'da sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı.
Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk hava hakim olurken, Alanya'da ise güneşi fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı. Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 19, nem oranının yüzde 70 ölçüldüğü ilçede tatilciler, dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarına gelerek denize girdi.
Bazı turistler ise kumlarda güneşlenirken bazıları da müzik dinleyip kitap okudu.
Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.
Bazı tatilciler günü birlik tur tekneleriyle tura çıkarak Alanya'nın doğal güzelliklerini seyretme fırsatı buldu.