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Antalya'da denizde gören şaşkına döndü herkes telefona sarıldı: İnsanlar kahkaha atmaya başladı

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da denizde gören şaşkına döndü herkes telefona sarıldı: İnsanlar kahkaha atmaya başladı

ANTALYA'da sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı.

Antalya'da denizde gören şaşkına döndü herkes telefona sarıldı: İnsanlar kahkaha atmaya başladı

Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk hava hakim olurken, Alanya'da ise güneşi fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı. Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 19, nem oranının yüzde 70 ölçüldüğü ilçede tatilciler, dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarına gelerek denize girdi.

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Antalya'da denizde gören şaşkına döndü herkes telefona sarıldı: İnsanlar kahkaha atmaya başladı

 Bazı turistler ise kumlarda güneşlenirken bazıları da müzik dinleyip kitap okudu.

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Antalya'da denizde gören şaşkına döndü herkes telefona sarıldı: İnsanlar kahkaha atmaya başladı

Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

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Antalya'da denizde gören şaşkına döndü herkes telefona sarıldı: İnsanlar kahkaha atmaya başladı

Bazı tatilciler günü birlik tur tekneleriyle tura çıkarak Alanya'nın doğal güzelliklerini seyretme fırsatı buldu.

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