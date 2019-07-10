Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı
ANTALYA'da, denizde boynunda iki plastik kelepçe olan, 60 yaşlarında ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ANTALYA’da denizde plastik kelepçeyle boğulmuş olduğu tahmin edilen erkek cesedi bulundu. Boğazında sıkılmış 2 adet plastik kelepçe ile tekne turu yapan vatandaşlar tarafından görülen ceset üzerinden kimlik çıkmadı.
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Edinilen bilgiye göre, tekne turu yapan vatandaşlar Lara açıklarında su üzerinde bir şahsın hareketsiz bir şekilde olduğunu fark etti.
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Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekipleri harekete geçti.
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Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, üzerinde kıyafetleri ve ayakkabıları bulunan şahsı bota aldı.
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