BIST 1.463
DOLAR 8,37
EURO 10,15
ALTIN 497,82

Antalya'da Covid-19 yoğun bakımında dram! Karısı ölen adam herkesi ağlattı

Antalya'da Covid-19 yoğun bakımında dram! Karısı ölen adam herkesi ağlattı

ANTALYA'da 1 aydır Covid-19 tedavisi gören Ayşe Düzenli, hayatını kaybetti. Acılı koca, eşini son kez gören doktora davranışıyla ağlattı. Gözyaşlarına boğulan doktor bu kez ölen kadının kızının tesellisiyle sarsıldı.

Antalya'da Covid-19 yoğun bakımında dram! Karısı ölen adam herkesi ağlattı

Antalya’da yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe Düzenli (62), 4 Mart günü rahatsızlanarak Kepez Devlet Hastanesine başvurdu. Covid-19 teşhisi konulan Düzenli, durumu kötüleşince 9 Mart’ta yoğun bakıma kaldırıldı, 12 Mart’ta da entübe edildi.

115
Antalya'da Covid-19 yoğun bakımında dram! Karısı ölen adam herkesi ağlattı

Yaklaşık 20 gün boyunca yoğun bakımda covid-19 ile mücadele eden Düzenli, 31 Mart günü ise doktorların tüm çabalarına karşın hayata gözlerini yumdu.

215
Antalya'da Covid-19 yoğun bakımında dram! Karısı ölen adam herkesi ağlattı

"Gözlerimden anlayın"
Ailenin yanına gelen Düzenli’nin doktoru Ayça Gümüş, acı haberi ağlayarak ‘gözlerimden anlayın’ diyerek, oradan ayrıldı. Eşinin hayatını kaybettiğini anlayan Arif Düzenli (67) ile kızı Eylem Düzenli (41) ise gözyaşlarına boğuldular.

315
Antalya'da Covid-19 yoğun bakımında dram! Karısı ölen adam herkesi ağlattı

Olaydan hemen 2 saat sonrası ise Arif Düzenli, doktoru görmek istediğini hastane sekreterine bildirdi.

415