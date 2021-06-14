Antalya'da Covid-19 yoğun bakımında dram! Karısı ölen adam herkesi ağlattı
ANTALYA'da 1 aydır Covid-19 tedavisi gören Ayşe Düzenli, hayatını kaybetti. Acılı koca, eşini son kez gören doktora davranışıyla ağlattı. Gözyaşlarına boğulan doktor bu kez ölen kadının kızının tesellisiyle sarsıldı.
Antalya’da yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe Düzenli (62), 4 Mart günü rahatsızlanarak Kepez Devlet Hastanesine başvurdu. Covid-19 teşhisi konulan Düzenli, durumu kötüleşince 9 Mart’ta yoğun bakıma kaldırıldı, 12 Mart’ta da entübe edildi.
Yaklaşık 20 gün boyunca yoğun bakımda covid-19 ile mücadele eden Düzenli, 31 Mart günü ise doktorların tüm çabalarına karşın hayata gözlerini yumdu.
"Gözlerimden anlayın"
Ailenin yanına gelen Düzenli’nin doktoru Ayça Gümüş, acı haberi ağlayarak ‘gözlerimden anlayın’ diyerek, oradan ayrıldı. Eşinin hayatını kaybettiğini anlayan Arif Düzenli (67) ile kızı Eylem Düzenli (41) ise gözyaşlarına boğuldular.
Olaydan hemen 2 saat sonrası ise Arif Düzenli, doktoru görmek istediğini hastane sekreterine bildirdi.