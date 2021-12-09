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Antalya'da camide bale yapan Rus kadın bu defa bakın ne yaptı: Bıktım sizden

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da camide bale yapan Rus kadın bu defa bakın ne yaptı: Bıktım sizden

ANTALYA’da daha önce camide namaz için bekleyen cemaatin önünde bale yaparak gündeme gelen Rus kadın yeni olayıyla yakayı ele verdi.

Antalya'da camide bale yapan Rus kadın bu defa bakın ne yaptı: Bıktım sizden

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2797. Sokak üzerinde müstakil bir evde yaşandı. 

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Antalya'da camide bale yapan Rus kadın bu defa bakın ne yaptı: Bıktım sizden

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir eve giren Rus uyruklu kadın, evde bulunan eşyaları bahçeye atmaya başladı.

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Antalya'da camide bale yapan Rus kadın bu defa bakın ne yaptı: Bıktım sizden

Durumu gören mahalle sakinleri, ev sahibine ve polis ekiplerine haber verdi. 

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Antalya'da camide bale yapan Rus kadın bu defa bakın ne yaptı: Bıktım sizden

Ev sahibinin gelmesi ile evden uzaklaşan kadın, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalandı.

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