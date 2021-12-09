Antalya'da camide bale yapan Rus kadın bu defa bakın ne yaptı: Bıktım sizden
ANTALYA’da daha önce camide namaz için bekleyen cemaatin önünde bale yaparak gündeme gelen Rus kadın yeni olayıyla yakayı ele verdi.
Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2797. Sokak üzerinde müstakil bir evde yaşandı.
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Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir eve giren Rus uyruklu kadın, evde bulunan eşyaları bahçeye atmaya başladı.
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Durumu gören mahalle sakinleri, ev sahibine ve polis ekiplerine haber verdi.
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Ev sahibinin gelmesi ile evden uzaklaşan kadın, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalandı.
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