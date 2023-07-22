Antalya'da butik otelde feci olay! Ölü ve yaralılar var
Anadolu Ajansı
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Antalya'dan korkunç bir haber geldi. Muratpaşa ilçesinde butik otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 turist hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Tarihi Kaleiçi'ndeki bir sokakta bulunan iki katlı butik otelden dumanın yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
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İtfaiye ekipleri, kısa sürede yayılan alevlere müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 1 turist yaşamını yitirdi, 2'si ağır 11 kişi yaralandı.
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Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. İşte olay yerinden görüntüler...
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