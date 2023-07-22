BIST 6.688
DOLAR 26,97
EURO 29,96
ALTIN 1.701,33

Antalya'da butik otelde feci olay! Ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Antalya'da butik otelde feci olay! Ölü ve yaralılar var

Antalya'dan korkunç bir haber geldi. Muratpaşa ilçesinde butik otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 turist hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Antalya'da butik otelde feci olay! Ölü ve yaralılar var

Tarihi Kaleiçi'ndeki bir sokakta bulunan iki katlı butik otelden dumanın yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

17
Antalya'da butik otelde feci olay! Ölü ve yaralılar var

İtfaiye ekipleri, kısa sürede yayılan alevlere müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 1 turist yaşamını yitirdi, 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

27
Antalya'da butik otelde feci olay! Ölü ve yaralılar var

Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. İşte olay yerinden görüntüler...

37
Antalya'da butik otelde feci olay! Ölü ve yaralılar var
47