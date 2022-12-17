Antalya'da sır ölüm! Boş arazide kadın cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı
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ANTALYA’da boş arazi içerisinde 30-35 yaşlarında kadın cesedi bulundu. Polis ekipleri, kadının kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.
Muratpaşa ilçesinde saat 10.30 sıralarında boş arazi üzerinde 30-35 yaşlarında bir kadın cesedi bulundu.
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Akşam saatlerinde ölümünün gerçekleştiği düşünülen kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
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Polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kadının kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.
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