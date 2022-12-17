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Antalya'da sır ölüm! Boş arazide kadın cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Antalya'da sır ölüm! Boş arazide kadın cesedi bulundu

 ANTALYA’da boş arazi içerisinde 30-35 yaşlarında kadın cesedi bulundu. Polis ekipleri, kadının kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Antalya'da sır ölüm! Boş arazide kadın cesedi bulundu

Muratpaşa ilçesinde saat 10.30 sıralarında boş arazi üzerinde 30-35 yaşlarında bir kadın cesedi bulundu. 

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Antalya'da sır ölüm! Boş arazide kadın cesedi bulundu

Akşam saatlerinde ölümünün gerçekleştiği düşünülen kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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Antalya'da sır ölüm! Boş arazide kadın cesedi bulundu

Polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kadının kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

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Antalya'da sır ölüm! Boş arazide kadın cesedi bulundu
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