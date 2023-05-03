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Antalya'da bıçaklı kadın mahalleliyi canından bezdirdi

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Antalya'da bıçaklı kadın mahalleliyi canından bezdirdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kadının elinde bıçakla mahalleliyi tehdit edip kadınlarla kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Serbest bırakılan kadın, olay çıkarınca yine gözaltına alındı.

Antalya'da bıçaklı kadın mahalleliyi canından bezdirdi

Dün akşam, Kepez ilçesi Kanal Mahallesi 4737. Sokak'ta meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.S. elinde bıçakla mahalle sakinleri ile tartışmaya başladı.

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Antalya'da bıçaklı kadın mahalleliyi canından bezdirdi

Elindeki bıçağı sallayarak kendisiyle konuşanların üzerine yürüyüp tehdit eden kadın, 2 kadınla da saç başa kavga etti. 

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Antalya'da bıçaklı kadın mahalleliyi canından bezdirdi

. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Vatandaşların araya girmesiyle kavga sona ererken, M.S. ise polis aracına götürüldü. 

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Antalya'da bıçaklı kadın mahalleliyi canından bezdirdi

 M.S.'nin elinde bıçakla mahalleliyi tehdit ettiği anlar ve kadınlarla kavgası, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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