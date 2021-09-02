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Antalya'da başından vurulmuş halde sağlık ocağına götürülen Ela öldü! Eşi gözaltına alındı

Antalya'da başından vurulmuş halde sağlık ocağına götürülen Ela öldü! Eşi gözaltına alındı

ANTALYA'da tabancayla başından vurulmuş olarak eşi Celal S. (23) tarafından sağlık ocağına götürülen Ela S., (20) yaşamını yitirdi. Olayın ardından Celal S. gözaltına alındı. Ela S.’nin eşiyle tartıştıktan sonra tabancayla kendisini vurduğu öne sürüldü.

Antalya'da başından vurulmuş halde sağlık ocağına götürülen Ela öldü! Eşi gözaltına alındı

Korkunç olay , saat 06.00 sıralarında Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Celal S., otomobille, yaralı eşi Ela Ş.’yi ilçedeki sağlık ocağına götürdü. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Ela S., tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

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Antalya'da başından vurulmuş halde sağlık ocağına götürülen Ela öldü! Eşi gözaltına alındı

Ela S.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Celal S.'yi gözaltına aldı.

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Antalya'da başından vurulmuş halde sağlık ocağına götürülen Ela öldü! Eşi gözaltına alındı

Ela S.’nin eşiyle tartıştığı, ardından da onun ruhsatlı silahıyla kendisini başından vurduğu öne sürüldü.

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Antalya'da başından vurulmuş halde sağlık ocağına götürülen Ela öldü! Eşi gözaltına alındı

Geçen yıl 22 Eylül’de evlenen çiftin 3 aylık oğulları olduğu belirtildi.

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