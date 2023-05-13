Antalya'da aracıyla takla atan kadın sürücü gözyaşlarına hakim olamadı

"Bir anda takla attı"

Kaza sırasında motosikletiyle yolculuk yaptığını belirten bir vatandaş, “Kavşağa gelirken bir anda otomobilin takla attığını gördüm. Ben durmasaydım beni de alıp gidebilirdi. Kendimi toparladım ve hemen yardımlarına koştum. Allah’tan kendilerinin önemli bir şeyi yok” dedi.