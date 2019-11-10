Antalya'da aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
ANTALYA'nın Serik ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Alper Alhan (35) yaşamını yitirdi. Alhan'ın olay yerinde çalan cep telefonunu açan polis memuru, arkadaşına acı haberi verdi.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü.
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Antalya'dan Serik istikametine giden Alper Alhan'ın (35) kullandığı 07 LUE 68 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir aracın arkadan çarpması sonucu devrildi.
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Kazada motosiklet sürücüsü Alhan, olay yerinde yaşamını yitirdi.
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Alhan'ın cesedi yapılan incelemelerin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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