Antalya'da 6. kattan düşen doktor hayatını kaybetti
ANTALYA'da tıbbi mikrobiyoloji uzmanı Filiz K. (45), misafirliğe gittiği bir akrabasının 6'ncı kattaki evinin balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Polisin intihar ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.
ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olarak çalışan Filiz K. (45), Muratpaşa ilçesi Meltem Bulvarı Batıkent Sitesi'ndeki apartmanın 6'ncı katında oturan akrabası Suna Pekiner'e misafirliğe geldi.
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Suna Pekiner'den su istedikten sonra balkona çıkan Filiz K., henüz bilinmeyen nedenle aşağı düştü.
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Filiz K.'nin düştüğünü görenler 112'yi ararken; sitede oturan bir doktor da kadına müdahale etti.
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Olay yerine gelen sağlık ekibi, kalbi duran Filiz K.'ye kalp masajı yaptı; ardından da çalıştığı hastanenin acil servisine götürülen Filiz K., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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