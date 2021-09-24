Antalya'da 40 güzellik kraliçesi adayı denizin keyfini çıkardı
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenecek Miss Aura International Güzellik Yarışması'nın 40 kraliçe adayı, çekimler arasında denize girdi.
Kemer'de 40 ülke güzelinin katıldığı ve bu yıl 15'incisi düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması için kraliçe adayları Rixos Sungate Otel'de kampa girdi
3 Ekim'de yapılacak final gecesi öncesinde ören yerleri, yat turu, Kapadokya gezilerine de katılacak.
Final gecesi için hazırlıklarını sürdüren adaylar, buldukları boşluklarda ise hava sıcaklığının 30 derece hissedildiği Kemer'de denizin keyfini çıkartıyor.
Yarışmanın organizatörü Adnan Şeker geçtiğimiz günlerde "Bu yıl yarışmamıza dünyanın en uzak köşelerinden Kolombiya, Meksika, Japonya, Endonezya gibi toplam 40 ülke katılıyor. " demişti.