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Antalya'da 40 güzellik kraliçesi adayı denizin keyfini çıkardı

Demirören Haber Ajansı
Antalya'da 40 güzellik kraliçesi adayı denizin keyfini çıkardı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenecek Miss Aura International Güzellik Yarışması'nın 40 kraliçe adayı, çekimler arasında denize girdi.

Antalya'da 40 güzellik kraliçesi adayı denizin keyfini çıkardı

Kemer'de 40 ülke güzelinin katıldığı ve bu yıl 15'incisi düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması için kraliçe adayları Rixos Sungate Otel'de kampa girdi 

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Antalya'da 40 güzellik kraliçesi adayı denizin keyfini çıkardı

3 Ekim'de yapılacak final gecesi öncesinde ören yerleri, yat turu, Kapadokya gezilerine de katılacak. 

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Antalya'da 40 güzellik kraliçesi adayı denizin keyfini çıkardı

Final gecesi için hazırlıklarını sürdüren adaylar, buldukları boşluklarda ise hava sıcaklığının 30 derece hissedildiği Kemer'de denizin keyfini çıkartıyor.

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Antalya'da 40 güzellik kraliçesi adayı denizin keyfini çıkardı

Yarışmanın organizatörü Adnan Şeker geçtiğimiz günlerde "Bu yıl yarışmamıza dünyanın en uzak köşelerinden Kolombiya, Meksika, Japonya, Endonezya gibi toplam 40 ülke katılıyor. " demişti.

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