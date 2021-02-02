Antalya'da 3 yıl önce bu hale geldi! Fedakar kadın hayatını eşine adadı
ANTALYA'da Raziye Alice, 3 yıl önce yatağa bağımlı hale gelen eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.
Serik ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Raziye ile aynı yaştaki Ali İhsan Alice 18 yıl önce birbirlerini sevince kaçarak evlendi. Evliliklerini şimdi 12-16 yaş aralığındaki 3 çocukla taçlandıran çiftin mutluluklarına, Ali İhsan Alice'nin 24 Şubat 2018'de çalıştığı akaryakıt istasyonunda motosikletiyle evine giderken geçirdiği trafik kazası gölge düşürdü.
Uzun süren tedavinin ardından taburcu edilen ancak yatağa bağımlı hale gelen Alice ile, çocuklarının da desteğiyle eşi Raziye ilgilenmeye başladı.
Sadece başını oynatabilen ve konuşamayan Alice'ye eşi Raziye bebek gibi bakıyor.
Ali İhsan Alice'nin yeme, içme, giyinme gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayan fedakar kadın, hayatını adadığı eşine gözü gibi bakıyor.