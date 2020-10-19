Antalya'da 3 kez evlenen adam genç kızı ormana götürüp tecavüz etti
16 yaşındaki kız 3 evlilik yapmış, 3 çocuk ve 2 torun sahibi akrabası Birol K.'nın cinsel istismarına uğradı. Kızın anlattıkları ailesini şoke etti.
ANTALYA'da teyzesiyle birlikte 18 Ocak Cumartesi günü akşam saatlerinde polis merkezine giden N.D., Birol K. hakkında, kendisini Varsak bölgesindeki ormanlık alana götürerek, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis merkezinde yaşadıklarını ağlayarak anlatan N.D., olay günü Birol K.'nin annesini aracıyla işe götürdüğünü belirtti.
Annesi gittikten sonra kapıyı arkadan kilitlediğini ve uyuduğunu anlatan N.D., ''Bir süre sonra Birol K. geldi, kapıyı çaldı, açmadım. Mesaj attı, cevap vermedim. Durumu anneme yazdım. Annem de kapıyı açmamamı, evde yokmuşum gibi arkadaşıma gittiğimi yazmamı istedi. Ben de Birol K.'ye evde olmadığımı yazdım. " dedi.
Arabada bacağıma sarılıyordu: Birol K.'nın saatlerce kapıda beklediğini belirten N.D. "Beni olduğum yerden almak istediğini söyledi. Çünkü o beni de arada bir işe bırakıyordu. Hatta beni işe bırakırken arabada bacağıma sarılıyordu. Bunu anneme anlatmadım. Çocukluk aklımla yanlış anlamış olabileceğimi düşünüyordum. O gün saat 08.00'den 10.30'a kadar kapıda kaldı, sonra ayrıldı" diye konuştu.
Birol K. arkamda belirdi: Bir süre sonra arkadaşlarıyla gezmeye gittiğini, saat 15.00 sıralarında geri döndüğünü aktaran N.D., ifadesini şöyle sürdürdü: “Eve girmeden önce arkadaşım Fatma ile karşılaştım. Sonra eve çıkmak için apartmana girdim. Eve girmeden önce Birol K. arkamda belirdi. Birol K. ile evde yalnız kalmak istemediğim için elimdeki anahtarı fark ettirmeden kapı önündeki ayakkabının içine koydum. Sonra da anahtarın annemde olduğunu ve dedemin yanına gideceğimi söyledim."