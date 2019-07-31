Antalya'da 1,3 tonluk Paşa alıcısını bekliyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da 1,3 tonluk Paşa alıcısını bekliyor

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 1,3 tonluk 'Paşa' isimli boğa 25 bin liradan satışa çıkarıldı. 'Paşa'nın kardeşi 'Boncuk'un ise 1 ton ağırlığında olduğu bildirildi.

Antalya'da 1,3 tonluk Paşa alıcısını bekliyor - Sayfa 1

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Kurban Bayramı öncesi 1,3 ton ağırlığındaki 'Paşa' isimli boğa 25 bin liradan satışa çıkarıldı.

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Antalya'da 1,3 tonluk Paşa alıcısını bekliyor - Sayfa 2

Demirciler Mahallesi Ulualan mevkisinde Halil Şekerlisoy'a ait besihanede yetiştirilen boğalardan 1,3 ton ağırlığındaki 'Paşa', görenlerin dikkatini çekiyor.

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Antalya'da 1,3 tonluk Paşa alıcısını bekliyor - Sayfa 3

Besihane çalışanlarından Bayram Gazi, boğanın besihanede tamamen doğal ürünlerle, özel bakımla büyütüldüğünü söyledi.

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Antalya'da 1,3 tonluk Paşa alıcısını bekliyor - Sayfa 4

Boğanın büyük cüssesi nedeniyle ilgi çektiğini belirten Gazi, "Boğamız 'Paşa'yı 25 bin liradan satışla çıkarttık. Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kardeşi 'Boncuk'u ise 20 bin liradan satışa sunduk. İlgilenenler oluyor, bayrama kadar satışlarını gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz" dedi.

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