Antalya'da 1 buçuk aydır minibüste yaşıyor lösemi hastası oğlunun masrafları ağır geldi
ANTALYA'da lösemi teşhisi konulan Muhammed Can Ergül'ün (10) ailesi evladı için mücadele veriyor. 1 buçuk aydır minibüste yaşayıp hastane önünde evladı için savaş veren baba, tedavi masrafının 25 bin liraya ulaştığını belirterek 'Çocuğumuzun hastalığını bıraktık, bu parayı nasıl toparlarız, onu düşünüyoruz' dedi.
5 yıl önce boşanan Hülya Beşkardeş ile Mehmet Ergül çiftinin çocukları Muhammed Can'ın bir süre önce vücudunda morluklar ile karnında şişlik oluştu. Anne Beşkardeş, 1,5 ay önce düğün için gittikleri Van'da oğlunu hastaneye götürdü.
Yapılan tetkikler sonunda küçük çocuğun lösemi (kan kanseri ) olduğu ortaya çıktı. Doktorlar Van'da tedavinin yapılamayacağını söyleyerek aileyi Antalya'ya sevk etti.
Elmalı'da yaşayan baba Mehmet Ergül de haberi alır almaz Antalya'ya gelerek, tedavi için hastane araştırmaya başladı.Anne- baba, çocuklarını özel bir hastaneye götürdü. Hastaneye yatırılan Muhammed'in tedavisine başlanırken anne de oğluyla birlikte kalmaya başladı.
Mehmet Ergül ise hastane önüne getirdiği minibüsünü, kendisine ev yaptı. 1,5 aydır minibüste yaşayan Ergül, “Oğlum hastane odasında, ben de minibüste yaşıyorum. Marketten aldığım hazır gıdaları yiyorum. Çay demliyorum, patates ve yumurta haşlıyorum. Burada yaşamaya çalışıyorum. Elimde, avucumda yok. Emekli maaşımla geçinmeye çalışıyorum." dedi.