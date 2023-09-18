Antalya ve Konya yerel seçim anketi Asal Araştırma paylaştı dikkat çeken sonuçlar

Asal Araştırma, eylül ayında Konya ve Antalya'da yerel seçimle ilgili yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. İşte partilerin oy oranları, mevcut belediye başkanlarının performansı ve olası adayların sorulduğu ankette çıkan sonuçlar.