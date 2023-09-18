Antalya ve Konya yerel seçim anketi Asal Araştırma paylaştı dikkat çeken sonuçlar
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2024 yerel seçimleri için partilerin aday adayları merak ediliyor. Asal Araştırma, Konya ve Antalya'da yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Buna göre Antalya'da AK Parti ve CHP arasında kıran kırana yarışın olması bekleniyor.
Asal Araştırma, eylül ayında Konya ve Antalya'da yerel seçimle ilgili yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. İşte partilerin oy oranları, mevcut belediye başkanlarının performansı ve olası adayların sorulduğu ankette çıkan sonuçlar.
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