Antalya Teknokent'te 4’te 1’i fiyatına imal edildi! İthal muadilinin önüne geçti

Özellikle meyve ve sebze paketleme işlerinde kullanılan bu makine ile sisteme işlenen veriler doğrultusunda bantta düzenli akışı sağlanan sebze ya da meyveler, ebat ve cinslerine göre sınıflandırılıp paketleniyor. Normal şartlarda bu işlemi yapmak için istihdam edilmesi gereken 15-20 işçinin yapacağı işi hiç durmadan 24 saat yapan makinenin maliyeti ise ithal edilen ürünün 4'te 1'i fiyatına.