Antalya Teknokent'te 4’te 1’i fiyatına imal edildi! İthal muadilinin önüne geçti
AVRUPA'dan yaklaşık 500 bin Euro'ya ithal edilen paketleme ve sınıflandırma makinesi, Antalya'da Antalya Teknokent’te Türk mühendisler tarafından 4’te 1’i fiyatına imal edildi.
Akdeniz Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Antalya Teknokent, prototip atölyesiyle gençlerin hayallerine ışık tutuyor. 100 metrekare atölyede hayallerin gerçeğe dönüşmesi için her türlü imkân mevcut. Teknokent içerisinde faaliyet gösteren Visirobo şirketi de 100 metrekarelik atölyeyi kullanarak, akıllı paketleme makinesi üretti.
Özellikle meyve ve sebze paketleme işlerinde kullanılan bu makine ile sisteme işlenen veriler doğrultusunda bantta düzenli akışı sağlanan sebze ya da meyveler, ebat ve cinslerine göre sınıflandırılıp paketleniyor. Normal şartlarda bu işlemi yapmak için istihdam edilmesi gereken 15-20 işçinin yapacağı işi hiç durmadan 24 saat yapan makinenin maliyeti ise ithal edilen ürünün 4'te 1'i fiyatına.
400- 500 bin euro'luk makinenin işini elinden aldı
1.5 yıldır bu sistem üzerine çalıştığını anlatan şirketin yöneticisi ve makine mühendisi Ali Mert Alta, sebze-meyve ve donmuş gıda paketleme işinde 15-20 kişinin yapacağı işi iki makineyle yapmayı başardıklarını söyledi. Benzer sistemin Avrupa'da çok daha maliyetli olduğunu kaydeden Alta, "400-500 bin Euro'ya yapılacak sistemi biz 90-100 bin Euro'dan başlayan proje bazında mal ediyoruz. Kurulacak sistemin bant sayısına göre bu rakam artabiliyor" dedi.
'Salatalık için hizmet vermeye başladık'
Alta, Türkiye'de zincir süpermarket sektöründe ilk sıralarda yer alan bir süpermarketle anlaştıklarını da belirterek, "Bizden salatalıkların paketlenmesi için bu sistemden talep ettiler. Salatalık üzerine çalıştık. Çapa göre, ebadına göre ayırabiliyoruz. Kırık salatalık var mı, bunları ayırabiliyoruz" dedi.