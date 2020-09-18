Antalya nem bulutlarına teslim oldu o anları ölümsüzleştirmek isteyenler yarıştı

Şehir bulutların arasında silüet olarak görünürken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise tamamen gözden kayboldu. Manzara izlemek için teleferik ile Tünektepe'ye çıkan turistler ise bol bol nem bulutu ve manzara fotoğrafı çekerek anı ölümsüzleştirdi.