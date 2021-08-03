Antalya Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden yangında zarar gören ve söndürülen ormanlık alanlar havadan drone ile görüntülendi.
ANTALYA Manavgat'ın 4 farklı noktasında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde başlayan ve günlerdir devam eden orman yangını kontrol etmek için çalışmalar devam ediyor.
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Birçok mahallenin etkilendiği, hayvanların telef olduğu yangında milyonlarca çam ağacı ve fidanı yandı.
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Yangın ilçe merkezinden yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta sarp kayalık alanda etkisini sürdürürken yanan alanlar havadan drone ile görüntülendi.
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Simsiyah bir renkle kaplı olan alanda sadece yanmayan birkaç alan ve yolların ayırt edilebildiği görüldü.
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