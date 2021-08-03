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Antalya Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
Antalya Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden yangında zarar gören ve söndürülen ormanlık alanlar havadan drone ile görüntülendi.

Antalya Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi

ANTALYA Manavgat'ın 4 farklı noktasında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde başlayan ve günlerdir devam eden orman yangını kontrol etmek için çalışmalar devam ediyor.

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Antalya Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi

Birçok mahallenin etkilendiği, hayvanların telef olduğu yangında milyonlarca çam ağacı ve fidanı yandı.

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Antalya Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi

Yangın ilçe merkezinden yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta sarp kayalık alanda etkisini sürdürürken yanan alanlar havadan drone ile görüntülendi.

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Antalya Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi

Simsiyah bir renkle kaplı olan alanda sadece yanmayan birkaç alan ve yolların ayırt edilebildiği görüldü.

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