Antalya Kumluca'daki sel felaketi! Araçlar çamura battı görüntülere bakın

"Bahçemdeki köpeği son anda kurtardım. Sabah iş yerime gelince gözlerime inanadım. Her yer su ve çamurdu. Tahmini zararım 100 bin lira. Seram vardı o da sular altında kaldı. Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldum. Sular çok hızlı ilerlemiş. Böyle bir felaketi ilk kez gördüm:"