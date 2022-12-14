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Antalya Kumluca'daki sel felaketi! Araçlar çamura battı görüntülere bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Antalya Kumluca'daki sel felaketi! Araçlar çamura battı görüntülere bakın

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde evleri, iş yerlerini sular bastı, eşyalar sürüklendi. Çamur içinde kalan kentte temizlik çalışmaları sürüyor. Öte yandan kapalı otoparkta su içinde kalan araçları kurtarılma çalışması da devam ediyor.

Antalya Kumluca'daki sel felaketi! Araçlar çamura battı görüntülere bakın

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde evler ve işyerleri sular altında kaldı. Kentte metrekareye 207 kilogram yağış düştüğü bildirildi. 

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Antalya Kumluca'daki sel felaketi! Araçlar çamura battı görüntülere bakın

Oto yıkama dükkanı işleten Savaş Yalçın suların bir anda yükseldiğini söyledi ve şöyle devam etti: 

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Antalya Kumluca'daki sel felaketi! Araçlar çamura battı görüntülere bakın

"Bahçemdeki köpeği son anda kurtardım. Sabah iş yerime gelince gözlerime inanadım. Her yer su ve çamurdu. Tahmini zararım 100 bin lira. Seram vardı o da sular altında kaldı. Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldum. Sular çok hızlı ilerlemiş. Böyle bir felaketi ilk kez gördüm:" 

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Antalya Kumluca'daki sel felaketi! Araçlar çamura battı görüntülere bakın

Belediye binasının altındaki kapalı otoparkta su içinde kalan belediye ve vatandaşlara ait araçların kurtarılma çalışması da devam ediyor. İşte kentten gelen son görüntüler...

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