Antalya Kumluca'daki sel felaketi! Araçlar çamura battı görüntülere bakın
Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde evleri, iş yerlerini sular bastı, eşyalar sürüklendi. Çamur içinde kalan kentte temizlik çalışmaları sürüyor. Öte yandan kapalı otoparkta su içinde kalan araçları kurtarılma çalışması da devam ediyor.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde evler ve işyerleri sular altında kaldı. Kentte metrekareye 207 kilogram yağış düştüğü bildirildi.
Oto yıkama dükkanı işleten Savaş Yalçın suların bir anda yükseldiğini söyledi ve şöyle devam etti:
"Bahçemdeki köpeği son anda kurtardım. Sabah iş yerime gelince gözlerime inanadım. Her yer su ve çamurdu. Tahmini zararım 100 bin lira. Seram vardı o da sular altında kaldı. Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldum. Sular çok hızlı ilerlemiş. Böyle bir felaketi ilk kez gördüm:"
Belediye binasının altındaki kapalı otoparkta su içinde kalan belediye ve vatandaşlara ait araçların kurtarılma çalışması da devam ediyor. İşte kentten gelen son görüntüler...