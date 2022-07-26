Antalya için korkutan açıklama! Valilik tarih ve saat verdi sokağa adım atmayın
ANTALYA resmen kavruluyor. Valilik vatandaşları tarih ve saat vererek uyardı. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporu da alarm veriyor. Kentte yaşayanlar aman dikkat işte o açıklama...
Sıcak hava tüm yurtta etkisini sürdürüyor. Uzmanlardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ederken Antalya'da yaşayanları valilik uyardı. Kentte sıcaklık mevsim normallerinin çok üstünde...
Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde sıcaklıkların 27 Temmuz saat 12.00'den 31 Temmuz saat 18.00'e kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
Kıyı kesimlerde 31 Temmuz'dan sonra sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşeceği, iç kesimlerde ise 4 ila 6 derece artabileceği tahmin ediliyor.
Açıklamada, beklenen yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.