Antalya Havalimanı'nda 7 ayda 4 bin 525 eşya unutulmuş

Maddi değeri yüksek eşyaların sahibi bize ulaşıyor

Buluntu ve kayıp eşyaların çeşitliliğine değinen Veli Ilgaz Arnaz, "Maddi değeri yüksek olan telefon, dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi, saat ve takıların sahiplerine geri dönüşümü daha hızlı. Maddi değeri yüksek eşyaların sahipleri bize ulaşmayı seçiyor. Biz de gerekli teyitleri yaptıktan sonra kişinin eşyasını kendisine gönderiyoruz. Ancak maddi değeri düşük eşyalar için çok nadir aranıyoruz. Biz prosedür gereği belirli bir süre bu eşyaları muhafaza ediyoruz, daha sonra imha ediliyor" ded