Antalya gece de kavruldu! Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı sahilinde sabahladı
ANTALYA'da sıcaktan ve yüksek nemden bunalan vatandaşlar, Konyaaltı sahilinde sabahlamayı tercih etti. Bazıları sahilde çadır kurarken, bazıları ise battaniyeye sarılarak uyudu.
Antalya son dönemin en sıcak günlerini yaşarken sıcak ve nemden bunalan vatandaşlar gece bile evlerinde uyuyamaz hale geldi. Böyle olunca da Antalya'nın en ünlü plajlarından Konyaaltı sahilinde bu gece ilginç manzaralar yaşandı. İşte o görüntüler...
Konyaaltı sahili, gündüzün yanı sıra akşamları ve sabaha karşı da tatilcileri ağırlamaya devam ediyor. Yüksek nem ve sıcak havadan bunalan vatandaşlar sahile gelerek, hem serinleyip hem de denizin keyfini sürüyor.
Gecenin ilerleyen saatlerinde bazı vatandaşların sabahlamak için sahil ve sahil kenarına çadır kurduğu görüldü. Sabahın ilk ışıklarında bazı vatandaşlar şarkı söylerken, bazıları da sahil bandında yürüyüş yaptı.
Sahil ve kenarında uyudular
Konyaaltı sahiline yüzmeye, denizin ve güneşin keyfini sürmeye gelenlerin yanı sıra, çadır kuran ve battaniyeye sarılarak uyuyanla da yer aldı. Sıcak hava ve nemden dolayı gece saatlerinden itibaren sahile gelen vatandaşlar buldukları her noktada uyumayı tercih etti.