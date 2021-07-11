Antalya gece de kavruldu! Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı sahilinde sabahladı

Antalya son dönemin en sıcak günlerini yaşarken sıcak ve nemden bunalan vatandaşlar gece bile evlerinde uyuyamaz hale geldi. Böyle olunca da Antalya'nın en ünlü plajlarından Konyaaltı sahilinde bu gece ilginç manzaralar yaşandı. İşte o görüntüler...