Antalya Gazipaşa'daki Suriyelilere plaj yasağında yeni gelişme

"Hukuka uygun bulmuyorum"

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, bugün yaptığı açıklamada, kararı yeniden görüşülmek üzere meclise iade ettiğini söyledi. Başkan Yılmaz, "Sığınmacı Suriyelilerin halka açık plajlara alınmaması ya da onlar için ayrı bir bölge ayrılması yönündeki meclis kararına katılmıyorum. Hukuka da uygun bulmuyorum. Bu nedenle Belediye Kanunu'nun bana verdiği yetkiye istinaden yeniden görüşülmek üzere meclise iade ettim bugün itibarıyla" dedi.