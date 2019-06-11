Antalya Gazipaşa'daki Suriyelilere plaj yasağında yeni gelişme
ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesinde dün gerçekleşen Belediye Meclis Toplantısında, CHP’li Meclis Üyesi Ulaş Özgen’in önergesi üzerine Suriyelilerin halk plajına alınmaması oy çokluğu ile karara bağlanmıştı. Meclis toplantısında bu kararı doğru bulmadığını belirten ve çekimser oy kullanan Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, bugün düzenlediği basın açıklamasında kararı meclise iade ettiğini söyledi.
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki plajlara Suriyelilerin alınmamasına ilişkin dün belediye meclisinde alınan karar, belediye başkanı tarafından veto edildi. CHP'li Başkan Mehmet Ali Yılmaz, karara katılmadığını ve hukuka uygun bulmadığını belirterek, "Belediye kanununun bana verdiği yetkiye istinaden yeniden görüşülmek üzere meclise iade ettim" dedi.
Gazipaşa Belediyesi'nin dün yapılan haziran ayı meclis oturumunda, CHP'li meclis üyesi Ulaş Özgen'in gündem dışı verdiği önergeyle, Suriyelilerin Gazipaşa'daki plajlara alınmaması konusu görüşüldü. Yapılan müzakereler sonucu 7 ret oyuna karşılık 12 oyla Suriyelilerin Gazipaşa'daki plajlara alınmaması oy çokluğuyla kabul edildi.
Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 2 kişi oylamada çekimser kaldı. Daha önce Suriyeli sığınmacıların plajlarda turistleri ve kentte yaşayan vatandaşları fotoğraflayarak ve kavga çıkartarak rahatsız ettikleri gerekçesiyle kararın alındığı belirtildi.
"Hukuka uygun bulmuyorum"
Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, bugün yaptığı açıklamada, kararı yeniden görüşülmek üzere meclise iade ettiğini söyledi. Başkan Yılmaz, "Sığınmacı Suriyelilerin halka açık plajlara alınmaması ya da onlar için ayrı bir bölge ayrılması yönündeki meclis kararına katılmıyorum. Hukuka da uygun bulmuyorum. Bu nedenle Belediye Kanunu'nun bana verdiği yetkiye istinaden yeniden görüşülmek üzere meclise iade ettim bugün itibarıyla" dedi.