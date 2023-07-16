Antalya 44 derecede kavruldu! Sıcaktan bunalan kendini denize attı!
Turizm kenti Antalya’da termometreler 44 dereceyi gösterirken, sıcak havadan bunalan vatandaşlar kendini Akdeniz’in serin sularına bıraktı.
Dünya genelindeki El Nino sıcakları, Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Turizm kenti Antalya'da son 3 gündür mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugün de etkisini oldukça hissettirdi.
Dün gece 35 dereceye ulaşan sıcaklık, gündüz saatlerinde 44 dereceye yükseldi.
Nem oranının yüzde 19 ölçüldüğü kentte yakıcı güneş cadde ve sokakları boşaltırken, sıcaktan bunalan vatandaşlar ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.
Güneşten korunmak isteyen vatandaşlar şemsiyelerini açarken, bazıları da ağaç gölgelerinde ve sahilde denize girerek serinledi.