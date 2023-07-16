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Antalya 44 derecede kavruldu! Sıcaktan bunalan kendini denize attı!

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Antalya 44 derecede kavruldu! Sıcaktan bunalan kendini denize attı!

Turizm kenti Antalya’da termometreler 44 dereceyi gösterirken, sıcak havadan bunalan vatandaşlar kendini Akdeniz’in serin sularına bıraktı.

Antalya 44 derecede kavruldu! Sıcaktan bunalan kendini denize attı!

Dünya genelindeki El Nino sıcakları, Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Turizm kenti Antalya'da son 3 gündür mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugün de etkisini oldukça hissettirdi. 

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Antalya 44 derecede kavruldu! Sıcaktan bunalan kendini denize attı!

 Dün gece 35 dereceye ulaşan sıcaklık, gündüz saatlerinde 44 dereceye yükseldi. 

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Antalya 44 derecede kavruldu! Sıcaktan bunalan kendini denize attı!

Nem oranının yüzde 19 ölçüldüğü kentte yakıcı güneş cadde ve sokakları boşaltırken, sıcaktan bunalan vatandaşlar ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

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Antalya 44 derecede kavruldu! Sıcaktan bunalan kendini denize attı!

Güneşten korunmak isteyen vatandaşlar şemsiyelerini açarken, bazıları da ağaç gölgelerinde ve sahilde denize girerek serinledi. 

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