Annesinin kopyası! Umut Akyürek'in kızı Melek Bal'la pozu olay oldu

Türk Sanat Müziği'nin sevilen ismi Umut Akyürek'in son paylaşımı çok konuşuldu. Sesi kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Akyürek, kendisi gibi ses sanatçısı olan Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturmuş ve çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına almıştı.