Annesinin kopyası! Umut Akyürek'in kızı Melek Bal'la pozu olay oldu
Şarkıcı Umut Akyürek ve kızı Melek Bal son pozları ile sosyal medyayı salladı. Umut Akyürek'in 15 yaşınaki kızını gören gözlerine inanamadı. Sosyal medyada anne kıza ''İkisi de bal, sanki ikizler, annesini geçmiş" gibi yorumlar yapıldı.
Türk Sanat Müziği'nin sevilen ismi Umut Akyürek'in son paylaşımı çok konuşuldu. Sesi kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Akyürek, kendisi gibi ses sanatçısı olan Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturmuş ve çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına almıştı.
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Şuan 15 yaşında olan Umut Akyürek'in kızı Melek Bal sanki annesinin kopyası gibi...
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Melek Bal bir dönem küçük yaşta estetik yaptırdığı yönündeki iddialarla gündeme gelmiş ancak Umut Akyürek, kızının makyaj yapmayı sevdiğini kesinlikle estetik yaptırmadığını söylemişti.
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Umut Akyürek, geçtiğimiz gün kızı Melek ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı.
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