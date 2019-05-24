Annesinin 7'si çıkmadan bunu yaptı Deniz Akkaya'ya tepki yağdı

Annesinin 7'si çıkmadan bunu yaptı Deniz Akkaya'ya tepki yağdı

Annesini  daha yeni kaybeden Deniz Akkaya, cesur pozlarıyla takipçilerinin tepkisini topladı.

Annesinin 7'si çıkmadan bunu yaptı Deniz Akkaya'ya tepki yağdı - Sayfa 1

Anneler gününde annesi Dinemyis Akkaya'yı kaybeden Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla dikkat çekti.

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Annesinin 7'si çıkmadan bunu yaptı Deniz Akkaya'ya tepki yağdı - Sayfa 2

Ünlü manken Deniz Akkaya, annesini kaybettikten sonra yeniden gündeme geldi. 

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Annesinin 7'si çıkmadan bunu yaptı Deniz Akkaya'ya tepki yağdı - Sayfa 3

700 bin takipçinin bulunduğu Instagram hesabından evinin bahçesinde çekindiği 2 pozu yayınlayan Akkaya, takipçilerinden tepki çekti.

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Annesinin 7'si çıkmadan bunu yaptı Deniz Akkaya'ya tepki yağdı - Sayfa 4

Gelen tepkilerin sebebi ise Akkaya'nın annesinin ölümü üzerine cesur denilebilecek pozlar paylaşmasıydı.

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