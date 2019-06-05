Annesini kaybeden Deniz Akkaya'dan ölüm hakkında olay paylaşım

"Bu bayram böyle...minik Ayşe,ananesi ile bu kez farklı,onun için henüz çok hüzünlü bir bayramlaşma için yolda... Bugün bayram olması vesilesi ile; biraz kendimi açmak istedim sanırım... Ölüm konusundaki duruşum farklı gelmiş olabilir kimilerine; ancak benim ölüme bakışım bambaşka dostlar: 'Ölüm günüm, düğün günüm demiş' Mevlana.