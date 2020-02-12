Annesine yaptıklarını gören genç, ağabeyini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü
DENİZLİ'de Selman Karagün isimli vatandaş, kardeşi tarafından 22 yerinden bıçaklandı. Apar topar hastaneye kaldırılan Karagün, hayatını kaybetti.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan Kemal Karagün (35), annesini darp ettiği iddiasıyla tartıştığı ağabeyi Selman Karagün'ü (39), 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
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Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan Kemal Karagün'ü yakalamak için çalışma başlattı.
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Annesini dövüyordu
Olay, saat 02.00 sıralarında, Alaattin Mahallesi'nde meydana geldi. Selman Karagün, annesi Esma Karagün (68) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
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Ağabeyini 22 kez bıçakladı
Selman Karagün, annesini darp etti. Bu sırada evde bulunan Kemal Karagün, mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi Selman Karagün'ü 22 yerinden bıçakladı.
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