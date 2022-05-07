Annesinden gizlice girdi! Eski işi güvenlik çıktı: İşte Elçin Özge Özkaplan Sangu Engin Akyürek'in bilinmeyenleri...
Ünlü isimler Engin Akyürek, Elçin Sangu, Sinan Güleryüz ve Özge Özkaplan'ın bilinmeyen yönlerini duyan hayranları şaşkına döndü.
ELÇİN SANGU
· Güzel oyuncu Elçin Sangu’nun oyunculuğu kadar sesi de güzelmiş. Mersin Üniversitesi Opera Bölümü’nden mezun olan Sangu’nun oyuncu olma isteği zamanla daha ağır basmış.
· Annesi opera bölümü okumasını istemeyince gizlice sınavlara girmiş. Kazanınca da en büyük destekçilerinden biri yine annesi olmuş.
· Şarkıcılık yapmayı düşünmese de ileride bir şarkıda vokal yapmak istiyormuş.
· Çocukken kendi tabiriyle çirkin ve arkadaşlarını sürekli rahatsız eden bir çocukmuş. Öyle ki arkadaşlarını korku dolu hikayeler anlatarak ağlatırmış.