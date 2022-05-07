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Annesinden gizlice girdi! Eski işi güvenlik çıktı: İşte Elçin Özge Özkaplan Sangu Engin Akyürek'in bilinmeyenleri...

Annesinden gizlice girdi! Eski işi güvenlik çıktı: İşte Elçin Özge Özkaplan Sangu Engin Akyürek'in bilinmeyenleri...

Ünlü isimler Engin Akyürek, Elçin Sangu, Sinan Güleryüz ve Özge Özkaplan'ın bilinmeyen yönlerini duyan hayranları şaşkına döndü.

Annesinden gizlice girdi! Eski işi güvenlik çıktı: İşte Elçin Özge Özkaplan Sangu Engin Akyürek'in bilinmeyenleri...

ELÇİN SANGU
· Güzel oyuncu Elçin Sangu’nun oyunculuğu kadar sesi de güzelmiş. Mersin Üniversitesi Opera Bölümü’nden mezun olan Sangu’nun oyuncu olma isteği zamanla daha ağır basmış.

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Annesinden gizlice girdi! Eski işi güvenlik çıktı: İşte Elçin Özge Özkaplan Sangu Engin Akyürek'in bilinmeyenleri...

· Annesi opera bölümü okumasını istemeyince gizlice sınavlara girmiş. Kazanınca da en büyük destekçilerinden biri yine annesi olmuş.

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Annesinden gizlice girdi! Eski işi güvenlik çıktı: İşte Elçin Özge Özkaplan Sangu Engin Akyürek'in bilinmeyenleri...

· Şarkıcılık yapmayı düşünmese de ileride bir şarkıda vokal yapmak istiyormuş.

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Annesinden gizlice girdi! Eski işi güvenlik çıktı: İşte Elçin Özge Özkaplan Sangu Engin Akyürek'in bilinmeyenleri...

· Çocukken kendi tabiriyle çirkin ve arkadaşlarını sürekli rahatsız eden bir çocukmuş. Öyle ki arkadaşlarını korku dolu hikayeler anlatarak ağlatırmış.

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