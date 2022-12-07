Annesi bebeği SMA'lı diye istemedi dedesi götürün çöpe atın dedi!

Son olarak geçtiğimiz aylarda çocuğu annesine götüren çaresiz baba Atakan Altunöz burada aldığı cevap karşısında şok oldu. Göktuğ'un dedesi, "Biz bu çocuğu istemiyoruz götür çöpe at" dedi. Yaşanan bu anlar ise orada bulunan bir kişi tarafından saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi. Aldığı cevap karşısında yıkılan talihsiz adam mecburen çocuğu yeniden evine getirdi.