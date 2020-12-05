Annenin uykularını kaçıran telefon: Çocuktan vazgeç yoksa çocuk açlıktan ölür
Evli olduğunu bilmediği Halil Y.'den olan 7 yaşındaki kızın velayeti anne Zübeyde Kocaman'a verildi. Talihsiz kız Şanlıurfa'ya kaçırılırken, kızını isteyen Kocaman, “Şikayetinden vazgeç. Çocuğunun yaşaması sana bağlı. Şu an bir yerde tutuluyor. Aç ve su verilmiyor. Şikayetinden vazgeçersen çocuğun yaşar” telefonuyla sarsıldı.
İngiltere’de yaşayan Zübeyde Kocaman, 10 yıl önce İstanbul’da Halil Y. ile birliktelik yaşadı. Bu ilişkiden hamile kalan Zübeyde Kocaman'ın bir kızı dünyaya geldi. Çocuğun doğumundan itibaren baba Halil Y. ile görüşmeyi sürdüren Zübeyde Kocaman, 4 yıl önce Halil Y.’yi kızı Ş.K.’yle buluşması için İngiltere’ye davet etti. Ancak vize sorunu çıktığı için Halil Y.’nın ısrarı üzerine Zübeyde K., kızıyla birlikte Şanlıurfa’ya geldi.
Kocaman çocuğunu babasıyla buluşturmak için geldiği Şanlıurfa’da hayatının şokunu yaşadı. İddialara göre Halil Y. ve akrabaları küçük kızı havaalanından kaçırırken, Kocaman’ı da tehdit etti. Çocuğun kimlik ve pasaportları da anne Zübeyde Kocaman’dan zorla alındı. Çaresiz kalan genç kadın İngiltere’ye geri döndü ancak, velayeti üzerinde olan küçük kızı için hukuk mücadelesi başlattı.
Çocuk jandarma ekiplerinden kaçırıldı: İngiltere ve Türkiye’de ayrı ayrı davalar açıldı. Her iki ülkede de mahkemeler çocuğun velayetini anne Kocaman’a verdi. Mahkeme kararını uygulamak için geçtiğimiz Ekim ayında küçük kızın alıkonulduğu Şanlıurfa’daki köye giden jandarma ekipleri, Halil Y.’nin akrabalarının direnciyle karşılaştı. Küçük kız köyde bulunan bir kişi tarafından kucakta kaçırılarak bindirildiği bir araçla uzaklaştı.
Gizli numaradan tehdit: Haberlerin yayınlanmasının ardından İngiltere Londra’da bulunan Zübeyde Kocaman, gözyaşları içinde, “Haberlerin TV'lerde yayınlanmasının ardından gizli numaradan bir kişi aradı . Çocuğun yerinin sürekli değiştirdiğini söyledi. Arkadan kızımın sesi geliyordu. Çocuk açlıktan ağlıyordu. Baygın gibi geliyordu sesi. Çocuktan vazgeçersen yemek veririz yoksa açlıktan ölür. Gizli numaradan arayan kişi sanki Halil’in sesine benziyordu. Çocuk ağlıyordu. Sesi geliyordu. Çok korkuyorum. Endişeliyim. Dün akşam irtibata geçtiler. Haberler çıktıktan sonra. Bu çocuktan vazgeç yoksa çocuk açlıktan ölür dediler. Kalbim şu an duracak gibi. Gece hiç uyumadım. Kendimi kötü hissediyorum. Tek derdim çocuğumun bulunmasını istiyorum" dedi.